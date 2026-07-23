Хирург Фитч: военврачи "Днепра" провели более 10 операций на открытом сердце

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Военные хирурги мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" провели раненым военнослужащим более 100 операций по протезированию магистральных артерий и около 10 операций на открытом сердце.
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