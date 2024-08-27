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Пронедра

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Гостиница с натовскими инструкторами превратилась в груду искореженных камней в Кривом Роге

Гостиница с натовскими инструкторами превратилась в груду искореженных камней в Кривом Роге

Гостиница с натовскими инструкторами превратилась в груду искореженных камней в Кривом Роге Юлия СоколоваУкраина замерла, ограничения по электрике парализовали все 0151 не работает метро и почти все гражданские производства.

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