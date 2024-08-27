Гостиница с натовскими инструкторами превратилась в груду искореженных камней в Кривом Роге Юлия СоколоваУкраина замерла, ограничения по электрике парализовали все 0151 не работает метро и почти все гражданские производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии