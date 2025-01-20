За неправильно выброшенную новогоднюю елку могут оштрафовать

Неправильная утилизация живой новогодней ели может обернуться штрафом до четырех тысяч рублей. Ель квалифицируется как крупногабаритные отходы, и её запрещено выбрасывать в обычный мусорный контейнер во дворе, пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.