Клычков вышел на площадь Ленина с цветами

Сегодня, 7 ноября, представители КПРФ возложили цветы к памятнику Ленина в Орле. Среди сочувствующих идеям октябрьского переворота, который впоследствии большевики назвали «Великой Октябрьской Социалистической революцией», был замечен губернатор Клычков.
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