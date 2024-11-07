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Клычков вышел на площадь Ленина с цветами

Клычков вышел на площадь Ленина с цветами

Сегодня, 7 ноября, представители КПРФ возложили цветы к памятнику Ленина в Орле. Среди сочувствующих идеям октябрьского переворота, который впоследствии большевики назвали «Великой Октябрьской Социалистической революцией», был замечен губернатор Клычков.

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