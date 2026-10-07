Рубио: правительство США создало рабочую группу по регулированию ИИ

Правительство США сформировало специальную рабочую группу для выработки подходов к регулированию искусственного интеллекта, заявил госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Афинах.
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