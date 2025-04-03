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Царьград

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Украина усиливает оборону: переброска элитных дивизий на Часовой Яр

Украина усиливает оборону: переброска элитных дивизий на Часовой Яр

Украинские войска усиливают свои позиции в районе Часового Яра, концентрируя наиболее боеспособные подразделения.

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