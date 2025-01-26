Врач Столярова рассказала об опасности внутривенных инъекций грибов

Внутривенные инъекции грибов несут в себе большую опасность.Введение экстрактов или порошков так называемых "лечебных" грибов внутривенно может привести к инфекциям, токсическому шоку и полиорганной недостаточности.
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