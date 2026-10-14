Как поляки украинцев холопили, сдавали в аренду евреям, казнили и вообще пановали — минутка обжигающей истории с пруфами.
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Польское дворянство два раза организовывало восстания против Российской власти за право безнаказанно зарубить украинского раба. Поэтому восставших не только не поддерживали крестьяне, но и с удовольствием выдавали русским властям.
Высокие ОТНОШЕНИЯ - ХИ-ХИ! Каждая НАЦИЯ заслуживает то чего ХОЧЕТ!
Согласен с Леонидом в том, что этноним "украинец" стал использоваться вместо холопов, хохлов, поскотинцев, быдла, малороссов(в Российской империи) и т.д. только в начале ХХ века после провозглашения Украинской Народной Республики в 1917 году! Да и географическая территория называлась "окраина" , "пограничье". А вот жители этой территории сами себя называли по-разному: русинами, малороссами, казаками...
Я считаю - складывание национального МЕНТАЛИТЕТА происходит во время Промышленной революции, а на территории части западноукраинских земель оно проходило даже не в Российской, а в Австро-Венгерской Империи, причём ПОД ПОЛЯКАМИ, владеющими этими землями ещё со Средних веков! Если вдуматься, исторически некоторые западноукраинские земли под властью поляков были ДОЛЬШЕ, чем в составе России, причём - если ВСЕ белорусские - даже западные - были в составе Великого Княжества Литовского, имеющего хоть какую-то автономию в составе Речи Посполитой, то украинские СРАЗУ, с момента подписания Люблинской унии 1569 года, были подчинены непосредственно польской "Короне", а некоторые там уже к тому времени находились! По-моему ИМЕННО ПОЭТОМУ - из-за разницы в менталитете населения Украины и Белоруссии (ВСЕЙ входившей в состав Российской Империи) - Майдан 2020 года, слепленный по лекалам победившего украинского, в Белоруссии и не получился!
Что означает "украина" и "украинец"? Сёла огораживались, а территория за забором называлась "местом для скота"-поскотина. Линия огорода- "краина". Территория, прилегающая к КРАИНЕ - У КРАИНА, УКРАИНА (у границы, у линии) -место для скота. Преступников казнили или выселяли за поскотину или -"на украину"! Следовательно, "украинец" - это обитатель поскотины (украины). Польские паны работников-поскотинцев (украинцев) отправляли ночевать в хлеву для скота. Для безопасности хозяев украинцы должны были быть связаны и надёжно заперты. Из-за дороговизны веревок украинцев связывали лёжа за волосы друг с другом за пучок волос осередь головы, что не мешало спать, но мешало воровать. Из-за вшей волосы на голове стригли, оставляя хохол осередь (по центру) головы. За такой причесон таких украинцев прозвали хохлами.
После прочтения текста я задался вопросом: русские-малороссы, вы ещё хотите называться украинцами??? Может, пора определиться, кто вы: русские, поляки, венгры, румыны...
... история показала, что были правы...