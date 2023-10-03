Бизнес-эзотерик и энергопрактик Лера Левано рассказала главные секреты успеха

Почему одни звезды шоу-бизнеса так успешны и богаты, а другие только мечтают о том, что бы бренды пришли к ним с выгодными рекламными предложениями? Все просто! Главное понимать, по каким законам работает денежная энергия и как правильно ею управлять.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии