Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Почему я не выношу совковые комедии

Почему я не выношу совковые комедии

Преамбула Новый год в России, помимо ёлок, Дедов Морозов, застолий с оливье и шампанским, а также абстинентных синдромов и резкого взлёта показателей раскрываемости насильственных преступлений, характерен повальным пересмотром советских комедий, типа «Джентльменов удачи», «Иронии судьбы», «Служебного романа», «Гаража» и прочей подобной лабуды.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Или же автор пишет от лица дебила, потому, что так можно хайпануть, следовательно - заработать.
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1 час.
Михаил Бобко
Как будто кому то интересно мнение непонятного авторишки. Судя по излитому гавну,  авторишка фанатик мультфильмов для тетишек &quot;Том и Джерри&quot;. Фильмы, перечисленные авторишкой, для него слишком длинные для восприятия.
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21 мин.
Неизвестно Неизвестно
Лучше советских комедий ещё пока ни чего не сняли в современности))) смешно, добрые комедии и сняты хорошо, артисты талантливые
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20 мин.

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