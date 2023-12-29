Почему я не выношу совковые комедии

Дмитрий Бакланов Или же автор пишет от лица дебила, потому, что так можно хайпануть, следовательно - заработать.

Михаил Бобко Как будто кому то интересно мнение непонятного авторишки. Судя по излитому гавну, авторишка фанатик мультфильмов для тетишек "Том и Джерри". Фильмы, перечисленные авторишкой, для него слишком длинные для восприятия.