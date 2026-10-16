Главный тренер «Айлендерс» Питер Дебур после матча чемпионата НХЛ против «Оттавы» (1:2 Б) высказался о голкипере Семене Варламове, который провел свою вторую игру в сезоне.
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