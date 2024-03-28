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США и Южная Корея рассматривают введение санкций за торговлю нефтью с КНДР

США и Южная Корея рассматривают введение санкций за торговлю нефтью с КНДР

США и Южная Корея рассматривают введение санкций за торговлю нефтью с КНДР Татьяна АрестоваПредставители МИД Южной Кореи заявили о готовности к рассмотрению вопроса о введении вместе с США отдельных санкций против организаций и отдельных лиц, связанных с незаконными поставками нефти в КНДР.

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