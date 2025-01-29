Востриков: половина исков к розничным сетям касается магазинов "Светофор"

Половина исков Роспотребнадзора к розничным сетям касается магазинов "Светофор". Об этом заявил директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков в эфире телеканала "Россия 24".