Востриков: половина исков к розничным сетям касается магазинов "Светофор"

Половина исков Роспотребнадзора к розничным сетям касается магазинов "Светофор". Об этом заявил директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков в эфире телеканала "Россия 24".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии