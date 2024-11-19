В 2025 года в Приморском районе появится пять новых общественных пространств

По 4 проекта будет реализовано в Василеостровском, Курортном, Московском и Центральном В Петербурге администрации районов включили свои проекты в Общегородской координационный график, касающийся создания объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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