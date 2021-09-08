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Заместитель начальника УМВД Приморья провел совещание в отделе полиции Уссурийска

Заместитель начальника УМВД Приморья провел совещание в отделе полиции Уссурийска

Заместитель начальника Управления МВД России по Приморскому краю полковник внутренней службы Евгений Долматов с рабочей поездкой побывал в отделе МВД России по городу Уссурийску.

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