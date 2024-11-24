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70 лет Эмиру Кустурице – режиссеру, чье имя стало нарицательным

70 лет Эмиру Кустурице – режиссеру, чье имя стало нарицательным

24 ноября 70-летие отмечает один из крупнейших кинорежиссеров мира, Эмир Кустурица, автор фильмов «Время цыган», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и по совместительству не слишком виртуозный гитарист веселой сербской группы No Smoking Orchestra.

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