РБК: россияне берут кредиты под залог баранов и секс-игрушек

В качестве залогов для кредитования из движимого имущества чаще всего можно встретить автомобили. Однако среди предметов залога, оставляемых гражданами РФ, встречаются брендовая одежда, видеокарты, картины, ювелирные изделия, драгоценные камни и даже товары из секс-шопов.
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