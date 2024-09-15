РБК: россияне берут кредиты под залог баранов и секс-игрушек

В качестве залогов для кредитования из движимого имущества чаще всего можно встретить автомобили. Однако среди предметов залога, оставляемых гражданами РФ, встречаются брендовая одежда, видеокарты, картины, ювелирные изделия, драгоценные камни и даже товары из секс-шопов.