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Какой сегодня день: 10 января

Какой сегодня день: 10 января

10 февраля в России отмечают День дипломатического работника. Среди дипломатов бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России.

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