Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 человек, которые постарались найти объяснение своим странным находкам

15 человек, которые постарались найти объяснение своим странным находкам

Оказывается, если задавать вопросы, то жить будет интереснее, ведь можно узнать много всего нового. Например, что именно и для чего делают дорожные службы, что такое особенное хранил в ящике инструментов дедушка или в шкатулке - бабушка, да и просто как использовать все те разные приборы и приспособление в ящике кухонного стола.

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