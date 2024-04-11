15 человек, которые постарались найти объяснение своим странным находкам

Оказывается, если задавать вопросы, то жить будет интереснее, ведь можно узнать много всего нового. Например, что именно и для чего делают дорожные службы, что такое особенное хранил в ящике инструментов дедушка или в шкатулке - бабушка, да и просто как использовать все те разные приборы и приспособление в ящике кухонного стола.