Ученые признали Россию самой безопасной климатической зоной

Российские исследователи создали первую в мире глобальную карту зон климатической уязвимости. Результаты их работы были обнародованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
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