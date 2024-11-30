Рябков заявил об опасности обмена ядерными ударами между Россией и США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с изданием ТАСС выразил озабоченность возможным обменом ядерными ударами между Россией и США, подчеркнув, что такие риски все еще существуют.
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