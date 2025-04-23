Приметы и традиции народного праздника Антип Водогон 24 апреля Алексей Никольский24 апреля 2025 года отмечается народный праздник Антип Водогон — день, наполненный особыми приметами, наблюдениями за природой и глубоким духовным смыслом.
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