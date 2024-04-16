Путин присвоил почетное звание трактористу из Алтайского края

По словам губернатора Виктора Томенко, Иван Хышов посвятил сельскому хозяйству более 40 лет Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" трактористу-машинисту Ивану Хышову из Краснощековского района Алтайского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии