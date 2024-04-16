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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Путин присвоил почетное звание трактористу из Алтайского края

Путин присвоил почетное звание трактористу из Алтайского края

По словам губернатора Виктора Томенко, Иван Хышов посвятил сельскому хозяйству более 40 лет Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" трактористу-машинисту Ивану Хышову из Краснощековского района Алтайского края.

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