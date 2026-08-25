Экран гаснет, поворотники молчат: Toyota объявила масштабный отзыв

Toyota снова в эпицентре отзывной кампании, и на этот раз речь идет о сотнях тысяч гибридных Camry. В США отзывают 508 354 седана 2025 и 2026 модельных годов – все из-за капризной 7-дюймовой цифровой приборки.
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