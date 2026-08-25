За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 970 подписчиков

Экран гаснет, поворотники молчат: Toyota объявила масштабный отзыв

Экран гаснет, поворотники молчат: Toyota объявила масштабный отзыв

Toyota снова в эпицентре отзывной кампании, и на этот раз речь идет о сотнях тысяч гибридных Camry. В США отзывают 508 354 седана 2025 и 2026 модельных годов – все из-за капризной 7-дюймовой цифровой приборки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии