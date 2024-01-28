Стало известно, кто донес Путину про “голую” вечеринку

Erl Schweizer

Никита Михалков - ближайший друг Путина, ранее Медведева, еще раньше Ельцина и Черномырдина, ко всем он заходил и заходит запросто, не каждый министр удостоен такой почести. Будь сегодня В.Путин не у власти, проехал бы катком по его биографии как делает со своим бывшим покровителем Ельциным. Государство с особыми привилегиями в общем государстве - опасное сочетание, уроки истории нельзя (преступно) забывать государственным деятелям, особенно тем из них, кто забыл начисто жизнь среди обычных граждан страны, забыл общественный транспорт, ходьбу по магазинам, моментальные ответки за гнилой базар и т.д. .