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Стало известно, кто донес Путину про “голую” вечеринку

Стало известно, кто донес Путину про “голую” вечеринку

Скандал с вечеринкой Анастасии Ивлеевой – это самое громкое событие прошлого года. Шум вокруг нее утихает до сих пор, так как после мероприятия множество известных личностей попали под общественное возмущение.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
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13 час.
Майя Maja
Собчак видимо &quot;ревнует&quot;))) Дура, ты дура, что сказать. Где ты и где Михалков)))) Берега совсем попутала.
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13 час.
Erl Schweizer
Никита Михалков - ближайший друг Путина, ранее Медведева, еще раньше Ельцина и Черномырдина, ко всем он заходил и заходит запросто, не каждый министр удостоен такой почести. Будь сегодня В.Путин не у власти, проехал бы катком по его биографии как делает со своим бывшим покровителем Ельциным. Государство с особыми привилегиями в общем государстве - опасное сочетание, уроки истории нельзя (преступно) забывать государственным деятелям, особенно тем из них, кто забыл начисто жизнь среди обычных граждан страны, забыл общественный транспорт, ходьбу по магазинам, моментальные ответки за гнилой базар и т.д. .
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4 час.

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