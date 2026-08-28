Алексей Гасилин: «ЦСКА находит свою игру. «Акрон» постарается играть на контратаках, но будет наказан»

Бывший форвард « Зенита », руководитель ФК «Банка» Алексей Гасилин высказался об игре «Акрон» – ЦСКА в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ – ЦСКА проиграл « Акрону » в Кубке, что будет в РПЛ? Армейцы находят свою игру под руководством Игдисамова ? – Определенно находит.
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