Поляки резко отреагировали на выступление Дуды в Верховной Раде, припомнив ему деда-бандеровца и обвинив в предательстве

Польские паблики и соцсети взорвались комментариями к визиту президента Анджея Дуды на Верховную Раду, где он заключил в горячие объятия своего украинского коллегу, пообещав, что у Польши и Украины будет общая граница и общее светлое будущее.
Польские паблики и соцсети взорвались комментариями к визиту президента Анджея Дуды на Верховную Раду, где он заключил в горячие объятия своего украинского коллегу, пообещав, что у Польши и Украины будет общая граница и общее светлое будущее.
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