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Зеленский: Запад не готов сбивать русские ракеты и дроны

Зеленский: Запад не готов сбивать русские ракеты и дроны

Страны НАТО не будут помогать Украине в защите воздушного пространства.Союзники Украины не готовы сбивать ракеты и беспилотники ВС России над территорией Украины.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Страны НАТО не будут помогать Украине в защите воздушного пространства&quot; ........ не то что не будут а просто не могут по географическим положениям. Чтоб вовремя сбивать надо вовремя реагировать и пускать ракеты с минимального расстояния до цели, а это значит ставить западные ЗРК на территории Украины. Ставить на границах фактически нет смысла, ну разве что Румынии прикрыть Измаил, но это уже будет расцениваться как вхождение в БД страны НАТО... боязно им однако, можно и огрести до смены тона голоса с баса на петушиный.......
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