Зеленский: Запад не готов сбивать русские ракеты и дроны

Дмитрий Гурин

"Страны НАТО не будут помогать Украине в защите воздушного пространства" ........ не то что не будут а просто не могут по географическим положениям. Чтоб вовремя сбивать надо вовремя реагировать и пускать ракеты с минимального расстояния до цели, а это значит ставить западные ЗРК на территории Украины. Ставить на границах фактически нет смысла, ну разве что Румынии прикрыть Измаил, но это уже будет расцениваться как вхождение в БД страны НАТО... боязно им однако, можно и огрести до смены тона голоса с баса на петушиный.......