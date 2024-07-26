Во время ярчайшего гамма-всплеска обнаружили необычный сигнал

Астрономы Университета Неймегена в Нидерландах и обсерватории Брера, входящей в Итальянский национальный институт астрофизики (INAF), обнаружили необычный спектральный сигнал во время наблюдения за самым ярким гамма-всплеском всех времен, названным BOAT.