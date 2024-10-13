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Воронка эскалации затягивает Россию и Европу — и Украина уже не главный фактор

Воронка эскалации затягивает Россию и Европу — и Украина уже не главный фактор

В результате неопределенной позиции США в отношении союзников европейский фланг НАТО наращивает военные расходы и темпы антироссийских учений вне зависимости от того, как будет развиваться украинский кризисТАСС Тренировка штурмовых групп ВС РФ в Херсонской областичитайте на monocle.

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