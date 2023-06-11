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ВС РФ успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артёмовском участке

ВС РФ успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артёмовском участке

Руководитель пресс-службы «Южной» группы ВС РФ Вадим Астафьев поделился информацией о том, что военнослужащие отбили пять нападений вражеских штурмовиков на Соледаро-Артёмовском участке линии боевого соприкосновения.

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