Совет по телевидению и радио оштрафовал несколько телеканалов

Совет по телевидению и радио наложил взыскания на четырех поставщиков медиауслуг, назначив 6 штрафов на сумму 55 000 леев и вынеся общественное предупреждение за некорректное освещение избирательной кампании.
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