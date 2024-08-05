Еще трое обвиняемых в покушении на боксера Двали отправились за решетку

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю в своем Telegram-канале сообщила о взятии под стражу еще троих участников массовой драки и покушения на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали.
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