В Германии заявили о возможной продаже «Северных потоков»

Correctiv: США обсуждают покупку «Северных потоков» с Россией и Германией США ведут переговоры с ФРГ и Россией о покупке газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также другой энергетической инфраструктуры, сообщает Correctiv.
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