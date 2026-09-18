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Премьер Эстонии заявил о готовности закрыть границу с РФ в случае мобилизации

Премьер Эстонии заявил о готовности закрыть границу с РФ в случае мобилизации

Эстония готова немедленно закрыть границу с Россией, если там будет объявлена мобилизация. Об этом заявили премьер-министр республики Кристен Михал и министр иностранных дел Маргус Цахкна, передает ERR.

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