В ДНР подсчитали число атак ВСУ за новогодние праздники

УФСБ по ДНР сообщило о подавлении 72 БПЛА ВСУ за новогодние праздники За прошедшие дни новогодних праздников Вооруженные силы Украины (ВСУ) 72 раза пытались атаковать территорию Донецкой народной республики (ДНР) с помощью дронов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии