Xbox Game Pass не достиг цели Microsoft: вместо 77 млн подписчиков сервис получил около 30 млн

Игровая подписка, которую Microsoft называла будущим индустрии, выросла менее чем наполовину от запланированного уровняИгровой сервис Xbox Game Pass оказался значительно ниже целей, которые Microsoft ставила перед ним несколько лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии