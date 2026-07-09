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Xbox Game Pass не достиг цели Microsoft: вместо 77 млн подписчиков сервис получил около 30 млн

Xbox Game Pass не достиг цели Microsoft: вместо 77 млн подписчиков сервис получил около 30 млн

Игровая подписка, которую Microsoft называла будущим индустрии, выросла менее чем наполовину от запланированного уровняИгровой сервис Xbox Game Pass оказался значительно ниже целей, которые Microsoft ставила перед ним несколько лет назад.

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