Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Президент России Владимир Путин проведет 14 декабря традиционную пресс-конференцию, а также прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы жителей страны, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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