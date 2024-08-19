Украина атаковала Курскую область из-за отчаяния – The Economist

Киев решил напасть на Курскую область из-за отчаяния, пишет The Economist. Британская газета отмечает, что «план вторжения возник не из счастливых побуждений», а главком ВСУ Александр Сырский перед этим и вовсе был на грани увольнения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии