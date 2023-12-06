США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму в $175 млн

Администрация президента США Джо Байдена объявила о дополнительной помощи Украине в размере 175 млн долларов, в который войдут боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и РСЗО HIMARS, а также противорадарные ракеты HARM.
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