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Мировое обозрение

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США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму в $175 млн

США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму в $175 млн

Администрация президента США Джо Байдена объявила о дополнительной помощи Украине в размере 175 млн долларов, в который войдут боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и РСЗО HIMARS, а также противорадарные ракеты HARM.

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