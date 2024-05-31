В Иванове следственными органами полиции возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

Следственными органами полиции, по материалам, предоставленным Управлением ФСБ России по Ивановской области, возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Энергосеть» по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
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