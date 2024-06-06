В Южной Корее отметили готовность Путина восстановить отношения с Сеулом

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) впервые дал положительную публичную оценку действиям Южной Кореи, которая отказалась от прямых поставок вооружения на Украину.
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