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Русская весна

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Иран заявил об уничтожении американской РЛС на авиабазе в Кувейте (ФОТО)

Иран заявил об уничтожении американской РЛС на авиабазе в Кувейте (ФОТО)

Иран заявил об уничтожении американской РЛС на авиабазе в Кувейте. AN/FPS-117 — дальнодействующая трёхкоординатная радиолокационная станция производства Lockheed Martin, предназначенная для обнаружения и сопровождения воздушных целей на расстоянии до 470 км.

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