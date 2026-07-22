Иран заявил об уничтожении американской РЛС на авиабазе в Кувейте (ФОТО)

Иран заявил об уничтожении американской РЛС на авиабазе в Кувейте. AN/FPS-117 — дальнодействующая трёхкоординатная радиолокационная станция производства Lockheed Martin, предназначенная для обнаружения и сопровождения воздушных целей на расстоянии до 470 км.