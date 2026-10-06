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«Поставщик последней надежды»: кто может спасти мир от кризиса на рынке дизтоплива

«Поставщик последней надежды»: кто может спасти мир от кризиса на рынке дизтоплива

Многомесячные украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и перебои с судоходством в Ормузском проливе лишили мировой рынок 1,6 миллиона баррелей дизеля в сутки.

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