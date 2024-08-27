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Бизнесмен Дотком: правительство США скоординировало ситуацию с арестом Дурова

Бизнесмен Дотком: правительство США скоординировало ситуацию с арестом Дурова

Арест в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова был скоординирован правительством США. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

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