Бизнесмен Дотком: правительство США скоординировало ситуацию с арестом Дурова

Арест в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова был скоординирован правительством США. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.
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