Силы ПВО России уничтожили два украинских БПЛА над Брянской областью

По сообщению Министерства обороны России, в ночь с 6 ноября на 7 ноября попытка атаки украинских войск с использованием беспилотных летательных аппаратов была пресечена на территории Брянской и Белгородской областей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии