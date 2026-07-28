Четыре исторических дома продают в Арзамасе и Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО «АСИРИС». Первый объект культурного наследия регионального значения состоит из двух зданий — «Усадьбы купцов Подсосовых» на Соборной площади в Арзамасе.