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Нижегородская правда

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Четыре исторических дома продают в Арзамасе и Нижнем Новгороде

Четыре исторических дома продают в Арзамасе и Нижнем Новгороде

Четыре исторических дома продают в Арзамасе и Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО «АСИРИС». Первый объект культурного наследия регионального значения состоит из двух зданий — «Усадьбы купцов Подсосовых» на Соборной площади в Арзамасе.

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