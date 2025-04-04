Трамп заявил, что сделка с TikTok близка к заключению, и тарифы могут пригодитьс...

Трамп заявил, что сделка с TikTok близка к заключению, и тарифы могут пригодиться в переговорах с КитаемФормально, отсрочка на запрет работы социальной сети TikTok в США действует до ближайшей субботы, и у потенциальных участников сделки по обособлению американских активов ещё есть время на переговоры.