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Покупка AES за $33,4 млрд столкнулась с возражениями американских законодателей

Покупка AES за $33,4 млрд столкнулась с возражениями американских законодателей

Сделка по приобретению американской энергетической компании AES консорциумом во главе с Global Infrastructure Partners, входящей в BlackRock, и фондом EQT вызвала возражения со стороны ряда представителей Конгресса США.

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