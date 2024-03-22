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В The Mirror назвали кровоточивость десен по утрам симптомом миелоидного лейкоза

В The Mirror назвали кровоточивость десен по утрам симптомом миелоидного лейкоза

Онкологи из Великобритании призывают человека прислушиваться к изменениям своего организма, однако, к сожалению, многие игнорируют это, а после сталкиваются с прогрессированием смертельных заболеваний, в частности, онкологии.

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